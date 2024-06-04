«Лука — отстой». В магазинах Бостона появились специальные футболки перед финалом НБА

В магазине Бостона были замечены специальные футболки перед финальной серией НБА, где «Бостон Селтикс» столкнётся с «Даллас Маверикс». На футболках написаны имена лидеров «Маверикс» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

Фото: Из личного архива MazzullaMauler

На одежде написано: «Лука — отстой»; «Кайри — отстой».

Фото: Из личного архива MazzullaMauler

«Маверикс» в финале Западной конференции переиграли «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1. По итогам серии Лука Дончич был признан MVP финала Западной конференции. 25-летний баскетболист «Далласа» становился самым результативным игроком в четырёх из пяти матчей с «Миннесотой».

«Бостон», в свою очередь в четырёх играх расправился с «Индианой Пэйсерс». В нынешнем плей-офф «Селтикс» проиграли только два матча.

Первая игра серии пройдёт 9 июня на домашней арене «Бостона».

Джру Холидэй в раздевалке «Милуоки», будучи игроком «Бостона»: