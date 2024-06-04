Источник: «Руна» временно выйдет из Единой лиги, в Суперлиге клуба тоже не будет

Московский клуб «Руна» временно приостанавливает участие мужских команд в Единой лиге ВТБ и Суперлиге, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Отмечается, что «викинги» оставят женский состав, который только что выиграл Суперлигу и вышел в Премьер-лигу, а также сохранят женский ДЮБЛ и мужской состав 3х3.

Из-за расформирования команды на трансферный рынок вышли тренер и все игроки команды. Как сообщает источник, у большинства россиян уже есть предложения от других клубов Единой лиги ВТБ.

По итогам регулярного сезона «Руна» заняла пятое место в группе с пятью победами и девятью поражениями в 14 матчах, что не позволило команде сыграть в плей-офф. После сезона-2023/2024 в клубе планируют провести работу над ошибками и в будущем вернуться в Единую лигу ВТБ — под своим названием или под другим.