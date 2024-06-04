Сыновья Леброна и Энтони проведут сборы с командой США перед юношеским ЧМ до 17 лет

Баскетбольная сборная США до 17 лет объявила имена 36 спортсменов, которые примут участие в тренировочных сборах команды в Олимпийском и Паралимпийском тренировочном центре США в Колорадо-Спрингс. Участие в тренировочных сборах будут принимать учащиеся средних школ, которые станут выпускниками в 2025 и 2026 годах.

Тренировочный сбор начнётся 15 июня. Он проводится в рамках подготовки национальной команды к чемпионату мира до 17 лет, который пройдёт с 29 июня по 7 июля в Стамбуле (Турция). В окончательной заявке будет 12 человек. Отметим, что участие в сборах примут сын Леброна Джеймса Брайс и сын Кармело Энтони Киян.

Заявка сборной США на тренировочные сборы в Колорадо-Спрингс, выпускники 2025 года:

Киян Энтони, Кэмерон Бузер, Кейден Бузер, ДеУэйн Браун II, Крис Сенак-младший, Эй Джей Дибанца, Акаи Флеминг, Кингстон Флемингс, Джален Харалсон, Брайс Джеймс, Джей Джей Мандаквит, Кейден Минго, Коа Пит, Дэррин Петерсон, Джален Рис Джейден Тумбс.

Выпускники 2026 года:

Дэвион Адкинс, Кайден Аллен, Элайджа Аренас, Тадж Ариза, Джуниор Каунти, Джейсон Кроу-младший, Энтони Фелеси Калеб Калеб Гаскинс, Кэмерон Холмс, Холт, Тейлен Кинни, Брэндон Маккой-младший, Дилан Минго, Джален Монтонати, Адам Умиддок, Стивен Рейнольдс, Дерон Риппи-младший, Джордан Смит-младший, Тайран Стоукс Элайджа Уильямс.

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