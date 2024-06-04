Олег Акрамов подписал новый контракт с ЦСКА и перешёл в аренду в «Уралмаш»

Воспитанник системы ЦСКА Олег Акрамов заключил новое соглашение с армейцами и отправился в аренду в «Уралмаш». Об этом информируют пресс-службы обеих команд.

Минувший сезон Акрамов провёл в Суперлиге, где выступал за фарм-команду красно-синих. В 25 матчах Олег набирал 10,8 очка, делал 5,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру. Затем он перешёл в «Иркут» на правах аренды, где в 10 играх демонстрировал следующие статистические показатели в среднем за встречу: 9,2 очка, 4,9 подбора, 2,9 передачи.

«Рассчитываем, что молодой баскетболист воспользуется шансом проявить себя, добавит в уверенности и мастерстве и вернётся в ЦСКА игроком основы», — говорится в сообщении ЦСКА.

Напомним, в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА пробился в финал, где ведёт борьбу с казанским УНИКСом. После четырёх матчей счёт в серии 3-1 в пользу армейцев.

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