Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Капитан «Самары» Александр Гудумак подписал новый контракт с командой

Капитан «Самары» Александр Гудумак подписал новый контракт с командой
Комментарии

Капитан «Самары» Александр Гудумак заключил новый контракт с клубом. Как информирует пресс-служба самарцев, соглашение было подписано по схеме «1+1».

Гудумак присоединился к «Самаре» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Александр в среднем набирал 8,5 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 1,7 передачи в 44 матчах.

«Хотелось бы поблагодарить Камо Сергеевича Погосяна и Дражена Анзуловича за оказанное доверие и возможность продолжить играть за «Самару». Очень рад остаться в прекрасном городе с отличной баскетбольной культурой. Приложу максимум усилий для того, чтобы порадовать наших болельщиков яркими победами», — приводит слова Гудумака пресс-служба «Самары».

Материалы по теме
Хэйден Далтон продлил контракт с «Самарой»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android