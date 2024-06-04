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«Спартак» отказался от идеи наличия мужской команды в Единой лиге в ближайшем сезоне

«Спартак» отказался от идеи наличия мужской команды в Единой лиге в ближайшем сезоне
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«Спартак» принял решение отказаться от идеи наличия мужской команды в Единой лиге ВТБ в ближайшем сезоне. По сведениям «Чемпионата», на решение «Спартака» повлияли долги баскетбольного клуба «Руна».

При этом существует вероятность, что красно-белые будут представлены в женском баскетболе, а также в дисциплине 3х3. Таким образом, в турнире останутся два представителя столицы — ЦСКА и МБА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Единой лиге может появиться клуб «Спартак». Говорилось, что команда будет создана не с нуля, а войдёт в одну из существующих организаций.

В частности, упоминались МБА и «Руна». Сегодня, 4 июня, стало известно, что «Руна» временно приостанавливает участие мужских команд в Единой лиге ВТБ и Суперлиге.

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