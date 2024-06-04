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Остин Ривз раскрыл своё требование к новому главному тренеру «Лейкерс»

Остин Ривз раскрыл своё требование к новому главному тренеру «Лейкерс»
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением о поиске командой нового главного тренера. Напомним, «озёрники» расстались с Дарвином Хэмом после поражении клуба в плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс». По словам Ривза, новый тренер должен быть готов попытаться выиграть титул с командой.

«Я не знаю, когда руководство наймёт нового тренера. Надеюсь, команду возглавит кто-то, кто будет приходить на работу каждый божий день и, как и мы, будет готов попытаться выиграть чемпионат», — приводит слова Ривза на своей странице в социальных сетях журналист Дэниел Старканд.

Ранее лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс высказался о своём процессе восстановления в период межсезонья.

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