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Сборная Германии по баскетболу объявила состав на Олимпиаду в Париже

Сборная Германии по баскетболу объявила состав на Олимпиаду в Париже
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Сборная Германии по баскетболу назвала предварительную заявку из 16 человек для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как информирует пресс-служба немецкой команды, в список вошли следующие игроки: Исаак Бонга («Бавария»), Оскар Леон Да Силва («Барселона») Нильс Гиффей («Бавария»), Юстус Холлац ( «Анадолу Эфес»), Дэвид Крамер («Гранада»), Леон Скретчер («Париж»), Маодо Ло ( «Милан»), Андреас Обст («Бавария»), Луиc Олинде («Альба»), Деннис Шрёдер ( «Бруклин Нетс»), Даниэль Тайс («Лос-Анджелес Клипперс»), Йоханнес Фойгтман ( «Милан»), Йоханнес Тиман («Альба»), Мориц Вагнер ( «Орландо Мэджик»), Франц Вагнер ( «Орландо Мэджик»), Ник Вайлер-Бабб («Бавария»).

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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