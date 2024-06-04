Инсайдер назвал позицию ветеранов НБА по возможности играть за одну команду с Вембаньямой

Известный драфт-аналитик и эксперт по молодым игрокам Джонатан Гивони высказался о позиции свободных агентов и ветеранов по возможности выступать в одной команде с французским центровым «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой.

«Каждый свободный агент, все ветераны, которые будут на рынке, хотят играть с Виктором», — сказал Гивони в эфире The Ringer's Draft Show.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 10,6 подбора и отдавал 3,9 передачи. Виктор был признан новичком года в НБА и попал в первую сборную всех звёзд по игре в обороне.

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