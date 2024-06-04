Назван человек, который может повлиять на решение Хавьера Паскуаля перейти в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта может повлиять на переход главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля в свою команду. Об этом информирует Mundo Deportivo.

По сведениям источника, препятствием для переезда Паскуаля в столицу Каталонии может стать его позиция по зарплате. Сообщается, что Хавьер не готов на существенное сокращение оклада. При этом отмечается, что Лапорта мог бы изменить ситуацию. Издание также добавляет, что сейчас это едва ли видится возможным.

Паскуаль возглавлял «Барселону» с 2008 по 2016 год. За это время команда четырежды становилась чемпионом Испании. Позже специалист перебрался в греческий «Панатинаикос», который тренировал до 2018 года. В «Зените» он работает с 2020-го.

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