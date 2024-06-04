Кайри Ирвинг — о Коби Брайанте: я скучаю по нему каждый день

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал, какое влияние оказал на него прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.

«Не знаю, теряли ли вы когда-нибудь ментора. Не только Коби, но и его семья поддерживали меня. Я скучаю по нему каждый день. Он был большой личностью, а его способности выходили за рамки баскетбольной площадки. Он воодушевлял других людей, помогал им идти вперёд», — сказал Ирвинг на пресс-конференции.

Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год. Легендарный игрок погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса.

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