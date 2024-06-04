Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лука Дончич повторил достижение Леброна Джеймса по результативности в плей-офф

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич повторил достижение четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, набрав не менее 450 очков, сделав не менее 150 передач в стадии плей-офф и при этом пробившись в финал Национальной баскетбольной ассоциации.

По этому показателю форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Лука Дончич — единственные игроки в истории плей-офф НБА, никому больше не удавалось достичь этого.

В этом сезоне Дончич набрал в плей-офф 489 очков и сделал 150 результативных передач.

В финале НБА сезона-2023/2024 «Даллас Маверикс» Дончича встретится с «Бостон Селтикс». Напомним, первая игра финальной серии состоится в пятницу, 7 июня.

Леброн Джеймс и его «Лос-Анджелес Лейкерс» вылетели в первом раунде плей-офф от «Денвер Наггетс».