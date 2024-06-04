«Это не в «Селтикс» парни получают травмы и не играют». Гарнетт встал на защиту «Бостона»

Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт встал на защиту «Бостон Селтикс», после того как многие эксперты и аналитики подвергли команду критике за выход в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Их путь — это их путь. Прежде всего, позвольте мне сказать кое-что: это не в «Селтикс» парни получают травмы, не играют, выпадают из состава и так далее. В командах, против которых они играют, есть ещё другие профессиональные атлеты, которые усердно выступают и все пытаются победить. Заканчивать игру на выезде? Люди хотят всей этой душевной драмы и свести игру к серии из семи игр. Нет! Это не сценарий. Они пронеслись через все команды», — приводит слова Кевина Гарнетта портал Sports Illustrated.