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Кэйтлин Кларк признана новичком месяца женской НБА

Кэйтлин Кларк признана новичком месяца женской НБА
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Звезда студенческого баскетбола Кэйтлин Кларк признана новичком месяца женской Национальной баскетбольной ассоциации.

Кларк дебютировала в составе «Индианы Фивер» в предсезонном матче и набрала 21 очко и два ассиста, практически повторив дебют Виктора Вембаньямы в первом матче за «Сан-Антонио Спёрс» — 20 очков и четыре передачи.

В мае Кэйтлин в играх женской НБА набирала в среднем за матч 17,6 очка, делала 6,6 передачи и 5,1 подбора.
Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA. Ранее она побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

Популярность Кэйтлин очень велика. 90% матчей «Индианы Фивер» в женской НБА будут показываться по национальному телевидению в США. По контракту со своей командой Кларк должна заработать $ 338 тыс. за четыре года.

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