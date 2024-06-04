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Кайри Ирвинг: обстановка в Бостоне будет напряжённой

Кайри Ирвинг: обстановка в Бостоне будет напряжённой
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Популярный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о предстоящей серии матчей с «Бостон Селтикс» в рамках плей-офф финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), несколько из которых состоятся в Бостоне.

«Когда мне доводилось выступать за «Селтикс» в плей-офф, то все видели, что я теряю самообладание. Это не очень хорошо отражало меня самого и как обычно я веду себя, выступая на высоком уровне. С тех пор мне пришлось совершенствоваться и поработать над собой. Конечно, обстановка в Бостоне будет очень напряжённой, но для меня это будет возможность нормализовать отношения с болельщиками», — приводит слова Кайри портал Clutch Points.

Напомним, Кайри Ирвинг выступал за «Бостон Селтикс» с 2017 по 2019 год.

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