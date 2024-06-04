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Мэджик Джонсон назвал три причины, благодаря которым «Даллас Маверикс» вышел в финал НБА

Мэджик Джонсон назвал три причины, благодаря которым «Даллас Маверикс» вышел в финал НБА
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Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», член Зала славы баскетбола Мэджик Джонсон поделился мнением о том, почему «Даллас Маверикс» удалось выйти в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Во-первых, Лука и Кайри стали одним из лучших дуэтов, забрасывающих мяч с задней линии, они по-настоящему научились сосуществовать и подпитывать друг друга. Во-вторых, Джейсон Кидд заставил всю команду сосредоточиться на игре в обороне в этом сезоне, с самого начала тренировочного лагеря и до сегодняшнего дня. Кажется, они гордятся своими индивидуальными и командными действиями в обороне. В-третьих, генеральный менеджер команды Нико Харрисон заслуживает большой похвалы! Ему удалось подписать в команду четырёх игроков, которые стали основой стартового состава (Ирвинга, Вашингтона, Джонса и Гэффорда), а также двух лучших запасных (Лайвли и Грина). Шесть из семи игроков получают стабильные игровые минуты. Он определённо создал команду, которая может претендовать на чемпионство», — написал в своих социальных сетях Джонсон.

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