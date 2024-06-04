Джеймс Уорти рассказал, как Бронни Джеймс может попасть в основу «Лейкерс»

Член Зала славы НБА, бывший игрок «Лейкерс», а ныне телевизионный эксперт Джеймс Уорти рассказал, как «Лос-Анджелес Лейкерс» может привлечь в основу Бронни Джеймса, сына Леброна Джеймса.

«Лига растёт, и я думаю, что Леброн и Бронни встанут в ряд с Гриффи-старшим и Гриффи-младшим, Горди Хоу и его сыновьями, пусть и всего на неделю.

Я считаю, что Бронни будет в резерве «Лейкерс» или в лиге G, а затем через пару недель будет большой матч, и они его возьмут в основной состав, и вот оно, отец и сын играют вместе.

Бронни нужно многое доказать. Я думаю, что на комбайне он был довольно хорош, так что посмотрим. При его небольшом росте ему будет непросто, но он может хорошо играть. Мы видели это по другим игрокам», — приводит слова Уорти издание ClutchPoints.

В этом году драфт НБА продлится два дня: первый раунд состоится 26 июня, а второй — 27 июня. «Лейкерс» имеют право на 17-й и 55-й пик. «Нью-Орлеан Пеликанс» недавно отказался от выбора в первом раунде в пользу «Лейкерс» в рамках обмена Энтони Дэвиса. Были сообщения, что «Лейкерс» могут использовать этот выбор для Бронни Джеймса.