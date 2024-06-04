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Андрей Кириленко рассказал о впечатлениях от заседания ФИБА, в котором он принимал участие

Андрей Кириленко рассказал о впечатлениях от заседания ФИБА, в котором он принимал участие
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Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о своём визите в Швейцарию, где он участвовал в заседании ФИБА.

«Нам всё равно нужно оставаться в международном движении, понимаю, что мы находимся в некой изоляции. Нужно участвовать, лоббировать свои определённые интересы и быть на связи с людьми, поскольку общая атмосфера, которая там [в Швейцарии] царит… Люди ждут, когда мы вернёмся, хотят, чтобы мы вернулись. Но все прекрасно понимают, что есть Олимпийский комитет, который на сегодняшний день диктует повестку мирового спорта, и ФИБА как один из членов организации серьёзно зависит от решений комитета», — сказал Кириленко в подкасте Smol Talk на YouTube.

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