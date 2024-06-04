Андрей Кириленко: стало намного больше конкурентных сборных

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о конкуренции на уровне сборных сейчас и во время его карьеры.

«Сейчас стало намного больше конкурентных сборных. Даже до такого, что сейчас чемпионат Европы по конкуренции будет перебивать чемпионат мира и Олимпийские игры. Такое количество сборных, которые сиюминутно могут обыграть другую, очень большое. В Европе, пожалуй, 10 топ-сборных и ещё 10 тех, кто может их «укусить» в любой момент. В мире топовые, помимо европейских сборных, США, Канада, Бразилия, Аргентина и Австралия. Даже другие команды сейчас начинают играть лучше.

Раньше было всего 10 сборных, они всё время были на Олимпиаде. Сейчас команды подтянулись. То преимущество, что было у американской команды, нивелировано… Сейчас много команд, которые в отдельной игре могут обыграть любого», — сказал Кириленко в подкасте Smol Talk на YouTube.