Андрей Кириленко рассказал о разнице между НБА и российским баскетболом

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о сравнении российского баскетбола и НБА.

«Меня часто просят сравнить наш баскетбол и НБА, но это некорректное сравнение. У нас другая структура, система соревнований, другой болельщик, возможности потратить деньги, телевидение. Это некорректное сравнение, мы идём другим путём. Ты не можешь [описать] его одним словом, он просто отличный от американского и европейского путей.

У нас огромное участие государства в спорте. Любого ребёнка в стране родитель может привести в секцию, и он будет заниматься бесплатно: будет получать экипировку, ездить на турниры, питаться, жить. И родитель не будет платить за него. Да, существуют дополнительные меры, родители помогают школам по дополнительным мерам, но некий минимум у него будет.

У меня дети родились в США, я водил их по разным секциям. Ты каждый раз платишь деньги, когда приводишь ребёнка в секцию — $ 50-100. Это огромные деньги. Это ужасно. Какой родитель у нас может позволить себе на постоянной основе…

Мы не обращаем внимание на положительные вещи, хотя и в них есть проблематика. Думаем, что там лучше. Там есть свои минусы и плюсы. Не нужны сравнения. Ими мы теряем некую квинтэссенцию», — сказал Кириленко в подкасте Smol Talk на YouTube.