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Андрей Кириленко дал оценку своей карьере в сборной России

Андрей Кириленко дал оценку своей карьере в сборной России
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Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал оценку своей карьере в сборной России. Об этом он сказал в подкасте Smol Talk на YouTube.

Фёдор Смолов. Как оценишь карьеру в сборной России, могло быть лучше?

Андрей Кириленко. Мне часто задают такой вопрос, а я пытаюсь ответить: «Лучше по сравнению с кем? По сравнению с Джорданом, наверное, нет. По сравнению с парнем со Смоленской улицы Санкт-Петербурга, наверное, суперкруто».

Если брать цикл, я был в сборной 13 или 14 лет. Я успел сыграть на трёх Олимпиадах, есть бронзовая медаль, бронзовая с чемпионата Европы, золотая — с другого. Наверное, нормально. Думаю, что пойдёт. По достижениям — круто. Думаю, на том периоде начиная с 2007 года мы выстрелили и следующие пять лет были в топ-3 в мире. Каждый турнир были одними из фаворитов.

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