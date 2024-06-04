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«Это был провал, и не сказать, что где-то недоработали». Кириленко — об Олимпиаде-2007

«Это был провал, и не сказать, что где-то недоработали». Кириленко — об Олимпиаде-2007
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Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о провальном, по его мнению, выступлении сборной России на Олимпийских играх 2008 года.

«Олимпиада в 2008 году? На мой взгляд, это провал. Это был первый турнир после нашего яркого всплеска в 2007-м, когда мы выиграли чемпионат Европы. Была уверенность, но у нас в группе оказалось пять команд примерно одинакового уровня.

Мы обыграли Иран в первом матче, а затем проиграли четыре. Причём проигрывали в три, пять очков, все матчи были равными, до сих пор помню всех соперников. Даже упрекнуть себя не в чем, сильно играли, была сильная подготовка, но по результату не прошли. И мы даже не вышли из группы, это провал, но не могу сказать, что мы где-то недоработали», — сказал Кириленко в подкасте Smol Talk на YouTube.

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