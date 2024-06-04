Леброн: чертовски расстроен, что Кайри больше не мой товарищ по команде

Известный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уважительно высказался в адрес популярного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

«Я всегда буду называть Кайри волшебником. На площадке для него, словно никогда не было ничего невозможного. Наблюдая за его прогрессом, у меня лишь возникают чувств счастья и гордости за Кайри. В то же время я чертовски расстроен, что Кайри больше не мой товарищ по команде. Он самый одарённый игрок, который когда-либо выступал в НБА.

Кроме того, за всю свою карьеру в НБА мне не доводилось видеть такого же игрока, которому часто удобнее делать броски той рукой, которой он обычно их не делает. Если у Кайри не получается сделать бросок правой рукой, то он может начать бросать левой. Никогда не видел ничего подобного. А его победный бросок против «Денвера» — это один из самых невероятных бросков, которые я видел в жизни», — приводит слова Леброна портал Fadeaway World.