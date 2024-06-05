Итудис: российским командам пора вернуться в Евролигу и соревноваться на высочайшем уровне

Экс-наставник московского ЦСКА Димитрис Итудис высказался о возможном возвращении российских баскетбольных команд в Евролигу. Клубы были вынуждены прекратить участие в турнире под конец сезона-2021/2022.

«Я был рад поучаствовать в Суперкубке в Москве со своей новой командой. Мы с «Фенербахче» приехали, чтобы поддержать идею о том, что спорт объединяет, а не разделяет.

Я говорю об этом громко и открыто. Это главная задача спорта — объединять. Другие страны, в которых, к сожалению, происходят какие-то военные действия, всё ещё участвуют в соревнованиях, и их основная задача — приносить результаты.

Так что настало время российским командам — не только ЦСКА, но и «Зениту», УНИКСу, «Локомотиву» — вернуться и соревноваться на высочайшем уровне.

Потому что нам не хватает этих организаций. Конечно, это моё личное мнение ­— я говорю это как Димитрис Итудис. Но моё мнение разделяют коллеги и другие люди из мира спорта. Я также верю, что шаг вперёд должен сделать Олимпийский комитет.

Наступил олимпийский год, и ещё со времён Древней Греции Олимпийские игры — это значит мир, это значит прекращение огня. Это спорт, это дружба, это свобода показывать свои навыки в любой дисциплине. В этом смысл спорта — он объединяет», — сказал Итудис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с двукратным чемпионом Евролиги и шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ Димитрисом Итудисом на «Чемпионате».