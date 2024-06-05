Димитрис Итудис дал прогноз на исход финальной серии Единой лиги ЦСКА — УНИКС

Бывший тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил шансы московской команды в финале Единой лиги ВТБ. На данный момент армейцы ведут со счётом 3-1 в серии с УНИКСом. Она продлится до четырёх побед.

«Сможет ли ЦСКА дожать УНИКС? Они уже доказали, что могут это сделать, одержав две победы в Казани. Я очень рад, что у Андреаса [Пистиолиса], Андрея [Ватутина], Натальи [Фураевой] и всех в клубе всё хорошо.

Конечно, во время моего пребывания в команде у нас не было возможности нормально завершить сезон. Всё произошло очень резко — многим важным игрокам пришлось уехать из страны в связи с их ситуацией.

К нашему удивлению, в апреле мы были вынуждены создавать новую команду, чтобы соревноваться в плей-офф. Но сейчас в клубе установился другой статус-кво. Я счастлив, что они ведут 2-0 в финале (разговор с тренером состоялся 31 мая, за несколько часов до третьего матча серии. — Прим. «Чемпионата»).

Нужно ещё две победы и это, само собой, не будет легко. Потому что УНИКС — это очень важный и сильный соперник. Но я уверен, что они смогут закончить дело», — сказал Итудис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с двукратным чемпионом Евролиги и шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ Димитрисом Итудисом на «Чемпионате».