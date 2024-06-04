«Меня трясло, это ни с чем не сравнится». Кириленко — о самом значимом моменте в карьере

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о самом значимом моменте в его карьере и о том, как он тогда себя чувствовал.

«Когда спрашивают про самый значимый момент, хотят узнать про какой-то гол или победу в соревновании. Это вообще не сравнится с тем, что тебе доверяют на Олимпиаде быть знаменосцем. Ты представляешь не только баскетбол, но и весь спорт. Это круто и волнительно, нервно. Меня трясло», — сказал Кириленко в подкасте Smol Talk на YouTube.

Андрей Кириленко был знаменосцем сборной России на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Андрей Кириленко играл за ЦСКА до 2001 года, после чего перешёл в НБА, где играл в «Юте Джаз», «Миннесоте Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В составе сборной России Кириленко является обладателем золотых медалей чемпионата Европы 2007 года, бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 года и бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года.