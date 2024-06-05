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Итудис: если бы не отстранение от Евролиги, разговор о моём уходе из ЦСКА не состоялся бы

Итудис: если бы не отстранение от Евролиги, разговор о моём уходе из ЦСКА не состоялся бы
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Бывший тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что не покинул бы свой пост, если бы российские клубы не отстранили от Евролиги. Напомним, наставник возглавлял московскую команду с 2014 по 2022 год.

«Остался бы я в ЦСКА, если бы российские клубы не отстранили от Евролиги? Однозначно. Я говорил об этом чётко и ясно. У нас с руководством ЦСКА был ужин, и я объяснил ситуацию. Я понятия не имел, что отстранение произойдёт, и команда Евролиги обратилась ко мне с предложением.

Я практически попросил разрешения — я не принимал этого решения в одиночку. Отношения, которые у нас были и есть, не были основаны на каком-то прописанном контракте. Конечно, это бизнес. Но с человеческой точки зрения мы решили сесть и поговорить. Я сказал: «Вы видите, что происходит». Игроки уезжали.

Они были под таким давлением со стороны правительства своих стран — им звонили и говорили уехать из России. Вы знаете, как я люблю Москву и ЦСКА. Этот разговор никогда бы не состоялся, если бы отстранения не случилось», — сказал Итудис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с двукратным чемпионом Евролиги и шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ Димитрисом Итудисом на «Чемпионате».
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