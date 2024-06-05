Итудис: если бы не отстранение от Евролиги, разговор о моём уходе из ЦСКА не состоялся бы

Бывший тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что не покинул бы свой пост, если бы российские клубы не отстранили от Евролиги. Напомним, наставник возглавлял московскую команду с 2014 по 2022 год.
«Остался бы я в ЦСКА, если бы российские клубы не отстранили от Евролиги? Однозначно. Я говорил об этом чётко и ясно. У нас с руководством ЦСКА был ужин, и я объяснил ситуацию. Я понятия не имел, что отстранение произойдёт, и команда Евролиги обратилась ко мне с предложением.
Я практически попросил разрешения — я не принимал этого решения в одиночку. Отношения, которые у нас были и есть, не были основаны на каком-то прописанном контракте. Конечно, это бизнес. Но с человеческой точки зрения мы решили сесть и поговорить. Я сказал: «Вы видите, что происходит». Игроки уезжали.
Они были под таким давлением со стороны правительства своих стран — им звонили и говорили уехать из России. Вы знаете, как я люблю Москву и ЦСКА. Этот разговор никогда бы не состоялся, если бы отстранения не случилось», — сказал Итудис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.