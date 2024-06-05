Экс-наставник ЦСКА Димитрис Итудис ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Греческий тренер Димитрис Итудис, который остаётся без команды после состоявшегося в декабре ухода из турецкого «Фенербахче», ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе.

«Вернусь ли я к работе в следующем сезоне? Не знаю. Агентство, которое представляет меня, работает в этом направлении. Этот вопрос должен быть адресован к ним. Мне нечем с вами поделиться. Но я ожидаю найти проект, который придаст мне ещё больше энтузиазма к игре, к развитию группы игроков.

Если я и команда сойдёмся в плане ожиданий, то мы объединимся. Пока я ничего не могу анонсировать, но мой агент продолжает работу. Посмотрим. Буду ли рассматривать предложения из Лиги ВТБ, если они будут? Я профессиональный тренер.

Я ожидаю выслушать подробности проекта, после чего мы можем сесть и обсудить его. Если наши ожидания сойдутся — неважно, из какой лиги поступает предложение», — сказал Итудис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с двукратным чемпионом Евролиги и шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ Димитрисом Итудисом на «Чемпионате».