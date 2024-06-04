О'Нил рассказал, как поссорился с Дуэйном Уэйдом во время финала-2005/2006 с «Далласом»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион, член Зала славы Шакил О'Нил рассказал о своей первой ссоре со своим товарищем по команде «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом.

«С Ди-Уэйдом мы впервые поссорились во время финала с «Маверикс» в 2006 году. Тогда мы проигрывали в серии со счётом 0-2. Я чувствовал себя подавленным, переживал трудные времена и развод, поэтому был не в лучшей форме. В первых двух матчах я показывал ужасные выступления и чувствовал, что подвожу всех.

Итак, в один момент мы с Ди-Уэйдом отошли в сторону, и тогда я задал ему вопрос: «Что ты будешь делать, засранец? Ты хочешь стать мужчиной? Что ты будешь делать?». Мне не нужен был конфликт, хотелось просто получить ответы на некоторые вопросы. Он выглядел спокойным и сказал. «Хорошо, Шак». После он вышел на площадку и показал мастер-класс. Мне посчастливилось играть с тремя величайшими защитниками», — приводит слова Шакила портал Fadeaway World.