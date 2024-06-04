Эдриан Войнаровски: «Кливленд» проведёт собеседование с Дэвидом Адельманом

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Известный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски сообщил, что «Кливленд Кавальерс» получил разрешение провести собеседование с Дэвидом Адельманом.

«Источники ESPN сообщают, что «Кливленд Кавальерс» получил разрешение провести собеседование с ассистентом главного тренера «Наггетс» Дэвидом Адельманом. Ранее он встречался с руководством «Лос-Анджелес Лейкерс», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

43-летний Дэвид Адельман с 2017 года является ведущим помощником главного тренера «Денвер Наггетс» Майка Мэлоуна.

Ранее были сообщения, что Адельман является кандидатом на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, «озёрники» расстались со своим тренером Дарвином Хэмом после поражении клуба в плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс».