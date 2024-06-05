Лука Дончич прояснил свои отношениях с Кристапсом Порзингисом

Популярный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о своих отношениях с игроком «Бостон Селтикс» Кристапсом Порзингисом. Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс сказал, что между Дончичем и Порзингисом есть «настоящий конфликт», а также, что Порзингиса будут освистывать в Далласе.

«Мне доводилось разговаривать с Чендлером Парсонсом, наверное, два раза в жизни. Так что не понимаю, откуда он это взял. У нас с Кристапсом хорошие отношения», — приводит слова Луки Дончича портал Larry Brown Sports.

Напомним, первый матч между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» в рамках плей-офф финальной серии НБА состоится в пятницу, 7 июня. Игра начнётся в 3:30 по московскому времени.