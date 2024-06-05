«Речь больше не о чемпионстве». Пол Пирс раскритиковал два потенциальных шага «Лейкерс»

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о недавних инсайдах в СМИ, согласно которым экс-игрок НБА Джей Джей Редик может стать новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», а «озёрники», в свою очередь, намерены задрафтовать сына своего лёгкого форварда Леброна Джеймса Бронни.

«Я действительно больше не думаю, что речь идёт о чемпионстве. Мне кажется, речь больше о том, чтобы устроить хорошее шоу. Подумайте вот о чём: они нанимают Джей Джей Редика, драфтуют или подписывают Бронни, но похоже ли это на то, что они будут двигаться в направлении к чемпионству? Или это попытка устроить шоу?» — сказал Пирс во время выступления на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

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