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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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УНИКС — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть 5-й матч финала Единой лиги

УНИКС — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть 5-й матч финала Единой лиги
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Сегодня, 5 июня, в Казани состоится пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встретятся местный УНИКС и московский ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Финал
05 июня 2024, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет вести лайв-трансляцию встречи. Кроме того, игру можно будет увидеть на канале «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Едина лига также проведёт трансляцию матча на своём официальном сайте.

После четырёх игр счёт в финальной серии 3-1 в пользу красно-синих. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

Напомним, на стадии 1/2 финала Единой лиги ЦСКА победил «Зенит» из Санкт-Петербурга (4-2 в серии), а УНИКС оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (4-3 в серии).

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