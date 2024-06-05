УНИКС — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть 5-й матч финала Единой лиги

Сегодня, 5 июня, в Казани состоится пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встретятся местный УНИКС и московский ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» будет вести лайв-трансляцию встречи. Кроме того, игру можно будет увидеть на канале «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Едина лига также проведёт трансляцию матча на своём официальном сайте.
После четырёх игр счёт в финальной серии 3-1 в пользу красно-синих. Серия будет продолжаться до четырёх побед.
Напомним, на стадии 1/2 финала Единой лиги ЦСКА победил «Зенит» из Санкт-Петербурга (4-2 в серии), а УНИКС оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (4-3 в серии).
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