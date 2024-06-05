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Американец Гарретт Нэвелс покинул «Уралмаш»

Американец Гарретт Нэвелс покинул «Уралмаш»
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31-летний американский атакующий защитник Гарретт Нэвелс покинул «Уралмаш». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды.

«Защитник присоединился к «Уралмашу» перед началом прошедшего сезона и стал одним из ключевых игроков нашей команды. Мы благодарим «G-Money» за его вклад в наши победы и игру. Желаем успехов!» — говорится в сообщении «Уралмаша».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Нэвелс принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал 14,2 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 3,6 результативной передачи.

«Уралмаш» закончил борьбу в сезоне на стадии четвертьфинальной серии, где уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга (3-2 в серии). Ранее «Зенит» завоевал бронзу Единой лиги.

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