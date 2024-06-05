Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эван Тёрнер отреагировал на возможное назначение Редика на пост главного тренера «Лейкерс»

Эван Тёрнер отреагировал на возможное назначение Редика на пост главного тренера «Лейкерс»
Комментарии

Экс-игрок НБА Эван Тёрнер прокомментировал серию недавних публикаций в СМИ, согласно которым Джей Джей Редик может стать новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».

«На самом деле я буду таким же тренером, как и Джей Джей Редик», — написал Тёрнер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Лос-Анджелес» уволил Дарвина Хэма с поста главного тренера после поражения команды в серии плей-офф НБА с «Денвер Наггетс».

Редик за время карьеры в НБА выступал за такие команды, как «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс». Имеет хорошие отношения с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом, с которым начал вести совместный подкаст.

Материалы по теме
«Речь больше не о чемпионстве». Пол Пирс раскритиковал два потенциальных шага «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android