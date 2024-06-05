Эван Тёрнер отреагировал на возможное назначение Редика на пост главного тренера «Лейкерс»

Экс-игрок НБА Эван Тёрнер прокомментировал серию недавних публикаций в СМИ, согласно которым Джей Джей Редик может стать новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».

«На самом деле я буду таким же тренером, как и Джей Джей Редик», — написал Тёрнер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Лос-Анджелес» уволил Дарвина Хэма с поста главного тренера после поражения команды в серии плей-офф НБА с «Денвер Наггетс».

Редик за время карьеры в НБА выступал за такие команды, как «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс». Имеет хорошие отношения с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом, с которым начал вести совместный подкаст.