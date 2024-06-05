«X-фактор». Кулагин — о том, что стало ключом УНИКСа к победе в 4-м матче финала ЕЛ с ЦСКА

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился мнением о четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Казанцы в нём победили со счётом 96:80. Дмитрий выделил своего товарища по команде – разыгрывающего Вячеслава Зайцева, который в той встрече набрал 13 очков, а также совершил два подбора и отдал одну результативную передачу.

«Отмечу, что лидер УНИКСа Нено Димитриевич сыграл на присущем ему высоком уровне. Вячеслав Зайцев продемонстрировал игру настоящего капитана и стал ключевой фигурой во второй половине матча, настоящим Х-фактором, который помог нам закрепиться, уйти от соперника на 15-20 очков. Также выделю Александра Стуленкова: он впервые принял участие в финале. Здорово, что нам удалось победить. Но предстоит ещ` много работы», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

Главные новости дня: