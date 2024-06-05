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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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«X-фактор». Кулагин — о том, что стало ключом УНИКСа к победе в 4-м матче финала ЕЛ с ЦСКА

«X-фактор». Кулагин — о том, что стало ключом УНИКСа к победе в 4-м матче финала ЕЛ с ЦСКА
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Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился мнением о четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Казанцы в нём победили со счётом 96:80. Дмитрий выделил своего товарища по команде – разыгрывающего Вячеслава Зайцева, который в той встрече набрал 13 очков, а также совершил два подбора и отдал одну результативную передачу.

Единая лига ВТБ . Финал
02 июня 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 96
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Астапкович - 14, Хэнлан - 11, М'Бай - 10, Джекири - 8, Ухов - 7, Жан-Шарль - 6, Курбанов - 6, Уэйр - 2, Ганькевич, Руженцев, Антонов
УНИКС: Димитриевич - 27, Зайцев - 13, Найт - 12, Д. Кулагин - 11, Воронцевич - 11, Лабери - 10, Рейнольдс - 9, Беленицкий - 3, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин

«Отмечу, что лидер УНИКСа Нено Димитриевич сыграл на присущем ему высоком уровне. Вячеслав Зайцев продемонстрировал игру настоящего капитана и стал ключевой фигурой во второй половине матча, настоящим Х-фактором, который помог нам закрепиться, уйти от соперника на 15-20 очков. Также выделю Александра Стуленкова: он впервые принял участие в финале. Здорово, что нам удалось победить. Но предстоит ещ` много работы», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.

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