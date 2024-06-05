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Президент «Денвера» – о следующем сезоне НБА: мы снова будем охотниками

Президент «Денвер Наггетс» Джош Кронке высказался о следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы собираемся снова стать охотниками. С нетерпением жду, что парни смогут вернуться с такой мотивацией», — приводит слова Кронке пресс-служба «Денвера».

Напомним, в нынешнем плей-офф НБА «Денвер» уступил клубу «Миннесота Тимбервулвз» в семи матчах полуфинальной серии Западной конференции.

Напомним, в финале Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона сыграют «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Первая встреча состоится 7 июня в 3:30 мск. Игра пройдёт в Бостоне.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич повторил достижение Леброна Джеймса, Ларри Бёрда и Николы Йокича в плей-офф.

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