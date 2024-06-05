УНИКС — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция пятого матча финала ЕЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 5 июня, в Казани пройдёт пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграют местный клуб УНИКС и московский ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. После четырёх игр счёт в серии 3-1 в пользу красно-синих. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляция пятой встречи.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 05 июня 2024, среда. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед. На стадии 1/2 финала Единой лиги армейцы оказались сильнее петербургского «Зенита». ЦСКА победил в серии со счётом 4-2. УНИКС в полуфинале встречался с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и победил в серии со счётом 4-3.

Ранее определился бронзовый призёр чемпионата. Им стал «Зенит», победивший краснодарцев в серии со счётом 3-1.