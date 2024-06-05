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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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УНИКС — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция пятого матча финала ЕЛ начнётся в 19:30 мск

УНИКС — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция пятого матча финала ЕЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 5 июня, в Казани пройдёт пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого сыграют местный клуб УНИКС и московский ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. После четырёх игр счёт в серии 3-1 в пользу красно-синих. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляция пятой встречи.

Единая лига ВТБ . Финал
05 июня 2024, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, серия будет продолжаться до четырёх побед. На стадии 1/2 финала Единой лиги армейцы оказались сильнее петербургского «Зенита». ЦСКА победил в серии со счётом 4-2. УНИКС в полуфинале встречался с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и победил в серии со счётом 4-3.

Ранее определился бронзовый призёр чемпионата. Им стал «Зенит», победивший краснодарцев в серии со счётом 3-1.

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