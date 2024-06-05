Серебряный медалист ОИ-2020 Карпенков перешёл в «Нижний Новгород»

Российский тяжёлый форвард Илья Карпенков перешёл в «Нижний Новгород». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В минувшем сезоне игрок выступал за подмосковные «Химки», в составе которых принял участие в 41 матче. В этих встречах Карпенков демонстрировал следующие статистические показатели в среднем за игру – 11,5 очка (69,4% двухочковых, 45,8% трёхочковых), 4,7 подбора, 1,2 передачи.

Карпенков также известен по выступлению в баскетболе «3х3». Является серебряным призёром летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) в составе сборной России.

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