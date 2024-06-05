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Шакил О'Нил рассказал, почему завидует Леброну, Карри и Томпсону

Шакил О'Нил рассказал, почему завидует Леброну, Карри и Томпсону
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Прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) четырёхкратный чемпион лиги Шакил О'Нил признался, что завидует некоторым игрокам, но при этом использует зависть как источник мотивации.

«Зависть мотивирует меня. Я завидую Стефу Карри – хотел бы я уметь так бросать. Я завидую Клэю Томпсону – хотел бы я, чтобы мой бросок в прыжке был таким же красивым. Я завидую Леброну. Он почти миллиардер, а я нет. Но вместо того чтобы взять эту зависть и превратить её в ненависть, я превращаю её в мотивацию», — сказал О’Нил на канале The Draymond Green Show в YouTube.

Недавно Шакил вспомнил, как поссорился со своим товарищем по команде «Майами Хит» Дуэйном Уэйдом.

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