Айзея Томас ответил, кого считает лучшим игроком — Ирвинга или Тейтума

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Айзея Томас ответил на вопрос по поводу лидеров «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга и Джейсона Тейтума соответственно.

«Считаю ли я, что Ирвинг превосходит Тейтума? Да, я думаю именно так. Я большой фанат Кайри. Он мне нравится», — сказал Томас на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

Напомним, «Даллас» и «Бостон» встретятся в финале Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона. Первая игра состоится 7 июня, начало в 3:30 мск. Матч пройдёт в Бостоне.

Ранее лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в лестной форме высказался об Ирвинге, признавшись, что жалеет, что он больше не его товарищ по команде.

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