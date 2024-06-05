Энтони Эдвардс обратился к фанатам «Тимбервулвз» после поражения в серии с «Маверикс»

Популярный защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс обратился к болельщикам после поражения в плей-офф полуфинальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс».

«Наша команда вернётся. Мы ценим вашу поддержку и вернёмся в следующем сезоне. Так что не пропадайте, в следующем сезоне мы устроим шоу. Давайте сделаем это!» – приводит слова Энтони портал Sportskeeda.

Напомним, Энтони Эдвардс в рамках плей-офф провёл 16 матчей. В среднем за игру он набирал 27,6 очка, делал семь подбора, а также 6,5 передачи.

Ранее прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сравнил Луку Дончича и Энтони Эдвардса.