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Энтони Эдвардс обратился к фанатам «Тимбервулвз» после поражения в серии с «Маверикс»

Энтони Эдвардс обратился к фанатам «Тимбервулвз» после поражения в серии с «Маверикс»
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Популярный защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс обратился к болельщикам после поражения в плей-офф полуфинальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс».

«Наша команда вернётся. Мы ценим вашу поддержку и вернёмся в следующем сезоне. Так что не пропадайте, в следующем сезоне мы устроим шоу. Давайте сделаем это!» – приводит слова Энтони портал Sportskeeda.

Напомним, Энтони Эдвардс в рамках плей-офф провёл 16 матчей. В среднем за игру он набирал 27,6 очка, делал семь подбора, а также 6,5 передачи.

Ранее прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сравнил Луку Дончича и Энтони Эдвардса.

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