Перкинс сказал, благодаря чему Тейтум может стать одним из величайших в истории «Селтикс»

Чемпион НБА 2008 года, а ныне спортивный обозреватель ESPN Кендрик Перкинс сказал, что следует сделать форварду «Бостону Селтикс» Джейсону Тейтуму, чтобы стать одним из величайших игроков в истории команды.

«Говоря о величайших в «Селтикс», мы в первую очередь упоминаем Пола Пирса, Билла Расселла, Ларри Бёрда и прочих. Почему я это говорю? Потому что сейчас мне хочется обсудить Джейсона Тейтума и его шансы войти в этот список. На мой взгляд, он способен вписать своё имя в клуб величайших игроков в истории команды, если станет чемпионом в этом сезоне, а также станет MVP финала. То есть Джейсон должен просто выйти на площадку и стать лучшим. Чёрт возьми, я знаю, что все сейчас ставят на Луку Дончича как на лучшего игрока этой серии.

Но если Джейсону удастся выйти на площадку, сделать всё, что от него зависит, а также обыграть Луку, то он несомненно станет MVP финала. В таком случае с ним будут разговаривать совершенно по-другому. После этого он уже станет одним из величайших в истории команды», — приводит слова Перкинса портал NESN.