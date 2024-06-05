Пол Пирс не согласен с Леброном в вопросе о самом одарённом игроке в истории НБА

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс не согласился с известным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в вопросе о самом одарённом игроке в истории НБА. Ранее Джеймс сказал, что, по его мнению, таковым является Кайри Ирвинг.

«Не уверен в правильности определения «одарённый». На мой взгляд, лучше применить слово «мастерство». И тогда первым на ум приходит Майкл Джордан. Он блестяще владел физическими и навыками на площадке и может считаться одарённым. Рост, скорость, кисти рук — все эти физические качества важны, когда мы говорим об одарённых игроках.

Кайри ниже ростом, но он отлично владеет мячом, и, конечно, мы знаем о его мастерстве. Да, у него тоже есть свой дар, но он не самый одарённый. Вот кто действительно является сегодня одарённым и исключительным игроком, так это Виктор Вембаньяма. Потому что мы никогда не видели ничего подобного. На мой взгляд, мастерство и способности Виктора делают его настоящим примером одарённого игрока», — приводит слова Пирса портал Clutch Points.