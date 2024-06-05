ЦСКА победил УНИКС и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 5 июня, в Казани состоялась пятая игра в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Игра завершилась победой армейцев со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), они выиграли серию — 4-1. Таким образом, москвичи стали чемпионами Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ . Финал
05 июня 2024, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
55 : 66
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 18, Димитриевич - 9, Найт - 8, Д. Кулагин - 6, Грин - 5, Лабери - 4, Беленицкий - 3, Воронцевич - 2, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Астапкович - 12, Джекири - 11, Тримбл - 10, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 7, Уэйр - 6, Ухов - 5, Курбанов - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Руженцев, Хэнлан
Наиболее результативным игроком московского клуба стал Антон Астапкович. В ходе игры он набрал 12 очков, сделал пять подборов, две передачи, а также совершил четыре потери. На площадке он провёл 23 минуты и 23 секунды.
Самым результативным игроком казанской команды стал американский центровой Джален Рейнольдс. В ходе встречи он набрал 18 очков, сделал восемь подборов, а также два блок-шота. На площдаке он провёл 31 минуту и 2 секунды.
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