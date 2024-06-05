ЦСКА победил УНИКС и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Сегодня, 5 июня, в Казани состоялась пятая игра в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Игра завершилась победой армейцев со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), они выиграли серию — 4-1. Таким образом, москвичи стали чемпионами Единой лиги ВТБ.

Наиболее результативным игроком московского клуба стал Антон Астапкович. В ходе игры он набрал 12 очков, сделал пять подборов, две передачи, а также совершил четыре потери. На площадке он провёл 23 минуты и 23 секунды.

Самым результативным игроком казанской команды стал американский центровой Джален Рейнольдс. В ходе встречи он набрал 18 очков, сделал восемь подборов, а также два блок-шота. На площдаке он провёл 31 минуту и 2 секунды.