Джейсон Кидд: быть тренером гораздо тяжелее, игрокам намного проще

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд считает, что тренером быть сложнее, чем игроком.

«Быть тренером гораздо тяжелее. Конечно, это весело, но всё же сложнее. Игрокам намного проще. Если ты игрок, то тебе не надо контролировать кучу вещей. Тренерам действительно приходится сложнее, но это увлекательно.

Мне нравится эта работа. Она требует много времени. Теперь мне приходится носить очки, поскольку как тренеру мне требуется смотреть много видео. Это похоже на шахматы. Я люблю играть в них, и мне нравится делать так, чтобы у игроков была возможность добиваться успеха», — приводит слова Кидда портал Fadeaway World.

Напомним, первая игра между «Маверикс» и «Селтикс» в рамках плей-офф финальной серии НБА состоится 7 июня.