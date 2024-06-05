Стал известен MVP финальной серии Единой лиги ВТБ

MVP финальной серии Единой лиги между московским ЦСКА и казанским УНИКСом стал американский разыгрывающий Мело Тримбл.

В ходе последней, пятой игры в рамках финальной серии Тримбл набрал 10 очков, сделал пять подборов, четыре передачи, а также один перехват и совершил три потери. На площадке американский игрок провёл 31 минуту и 37 секунд,

Напомним, сегодня состоялся пятый матч в рамках финальной серии Единой лиги между УНИКСом и ЦСКА. Победу одержали армейцы со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), они выиграли серию — 4-1. Таким образом, москвичи стали чемпионами Единой лиги ВТБ.

Американцу 29 лет. Профессиональную карьеру он начал в 2017 году. За армейцев Мело Тримбл выступает с июля 2023 года.