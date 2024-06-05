«Великий клуб». Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Напомним, в финальной серии ЦСКА победил УНИКС из Казани со счётом 4-1.

«Я просто выполнил свою работу. Хвалите игроков, это они всё сделали, мне было легко. Команда была великолепна в защите. Они молодцы.

Я очень счастлив. Это мой первый титул, будучи главным тренером. Наверное, это самый важный момент в моей жизни. ЦСКА — великий клуб, и каждый титул важен», — сказал Пистиолис в послематчевом интервью.

Отметим, что победа в чемпионате стала для армейцев юбилейной, 10-й в истории.

Наиболее результативным игроком московского клуба стал Антон Астапкович. В ходе игры он набрал 12 очков, сделал пять подборов, две передачи, а также совершил четыре потери. На площадке он провёл 23 минуты и 23 секунды.