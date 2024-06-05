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Президент ЦСКА Ватутин: сложнейший плей-офф для команды в истории

Президент ЦСКА Ватутин: сложнейший плей-офф для команды в истории
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Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Напомним, в финальной серии ЦСКА одолел УНИКС из Казани со счётом 4-1.

«Это был самый сложный плей-офф для ЦСКА в истории Единой лиги. Хочу обойтись без лозунгов, мол, титул вернулся домой. Эта лига очень конкурентная. Чемпионы будут меняться.

Очень рад за Андреаса, который сделал команду чемпионом за полтора месяца. Но я благодарен и Райковичу, он тоже сыграл роль в этом чемпионстве», — сказал Ватутин в послематчевом интервью.

Отметим, что победа в чемпионате стала для армейцев юбилейной, 10-й в истории в клуба.

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