ЦСКА выиграл Единую лигу, сменив главного тренера перед стартом плей-офф

Московский ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги обыграл казанский УНИКС со счётом 66:55. Армейцы перед стартом плей-офф сменили главного тренера.

Регулярный чемпионат вместе с командой отработал Эмил Райкович, а перед самым стартом плей-офф клуб решил расстаться с македонским специалистом. На пост главного тренера был назначен бывший помощник Димитриса Идутиса в ЦСКА Андреас Пистиолис.

Под руководством греческого специалиста команда в плей-офф Единой лиги сперва обыграла красноярский «Енисей» (3-0), затем санкт-петербургский «Зенит» (4-2), а в финале УНИКС (4-1).

Для московского клуба эта победа стала 11-й в истории. Последний раз ЦСКА побеждал в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС.